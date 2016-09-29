На Кипре опровергли слова Грановского, что он устроил встречу с Луценко

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Четверг, 29 сентября 2016, 10:37

В Генеральной прокуратуре Кипра опровергли, что встреча генпрокурора Юрия Луценко с его кипрским коллегой Костасом Клеридисом 5 сентября была организована при содействии депутата от БПП Александра Грановского.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос программы "Схемы".

Там заявили, что встречу организовало посольство Украины и Генпрокуратура Украины.

"По нашей информации, встреча была инициирована и организована украинским посольством в Республике Кипр в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины", – говорится в документе.

Также в прокуратуре Кипра не подтвердили информацию заместителя генпрокурора Евгения Енина, который заявлял, что Грановский присутствовал на встрече, поскольку предоставлял информацию об офшорах 10 украинских народных депутатов и "помогал выяснять детали у кипрской стороны". Там отметили, что "на встрече с генеральным прокурором, господин Грановский был представлен как член парламента. Он не поднимал никаких вопросов на этой встрече".

Согласно документу, сначала Грановский не был включен в состав официальной делегации, который украинская сторона направила 2 сентября. Но в тот же день, посольство Украины проинформировало, что этот депутат также будет входить в состав делегации.

 

В самом посольстве Украины на Кипре ответили, что все списки формировали не они, а именно ГПУ.

"Вопросы формирования состава официальной делегации на переговоры не является компетенцией Посольства Украины в Республике Кипр и полностью отнесены к компетенции Генеральной прокуратуры Украины", – говорится в ответе на запрос "Схем".

Вместе с тем в прокуратуре Кипра не стали комментировать, возбудили ло дело в отношении Грановского по заявлению фирмы Arricano Real Estate plc от 28 июля. Ранее "Украинская правда" сообщила, что в Генпрокуратуре Кипра находится представление об инициировании уголовного расследования в отношении Грановского и его бывшего бизнес-партнера Андрея Адамовського, поданное кипрской компанией Arricano.

Юристы фирмы просят Костаса Клевидиса и его подчиненных расследовать причастность Грановского и Адамовського к мошенничеству и отмыванию средств в размере 147 миллионов долларов по делу о рейдерстве киевского торгового центра SkyMall.

Грановский свою причастность к этому делу отрицает.

Как известно, 5 сентября Луценко находился с рабочим визитом на Кипре, где встретился с генпрокурором Кипра. На этой встрече присутствовал и Грановский, что стало известно из фото, опубликованного пресс-секретарем Луценко Лариса Сарган в Facebook, которое она почти сразу же удалила.

Грановский, которого в СМИ называют "куратором от Администрации президента в прокуратуре и судах", заявил, что "лично поспособствовал этой встрече".

"Обратился к моим знакомых юристам-киприотам, чтобы они еще раз попросили генерального прокурора Кипра ускорить встречу. Им это удалось", – сказал он.

Грановский заявил, что лично знаком "практически со всеми участниками юридического рынка Кипра".

Темы: Грановский Луценко Генпрокуратура
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IP: 93.73.106.---Yuri Ryabchenko29.09.2016 10:51
І шо?
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