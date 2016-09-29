Зарплата Порошенко за август - 28 тысяч

Зарплата президента Петра Порошенко в августе составила 28 тысяч гривен и перечислена на благотворительность.

Об этом сообщил Госуправления делами, передают "Украинские новости".

В июле Кабинет Министров установил должностной оклад Президента в сумме 28 тыс. гривен и, согласно ответу Госуправления делами, начисленная зарплата Порошенко в августе составила также 28 тысяч гривен.

При этом отмечается, что, согласно заявлению Порошенко, его зарплата с 2014 года перечисляется на благотворительные цели.