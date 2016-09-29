Зарплата Порошенко за август - 28 тысяч

00
0
Четверг, 29 сентября 2016, 12:20

Зарплата президента Петра Порошенко в августе составила 28 тысяч гривен и перечислена на благотворительность.

Об этом сообщил Госуправления делами, передают "Украинские новости".

В июле Кабинет Министров установил должностной оклад Президента в сумме 28 тыс. гривен и, согласно ответу Госуправления делами, начисленная зарплата Порошенко в августе составила также 28 тысяч гривен.

При этом отмечается, что, согласно заявлению Порошенко, его зарплата с 2014 года перечисляется на благотворительные цели.

Темы: Порошенко зарплаты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко: В Украине нет места антисемитизму 29 сентября 2016, 12:02
Порошенко и Туск скоординировали действия для безвиза 28 сентября 2016, 21:58
Порошенко: Следствие убедительно показало, кто сбил рейс МН17 28 сентября 2016, 19:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17
За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб
Рада уволила ряд судей за нарушение присяги, среди них – Волкова
На Кипре опровергли слова Грановского, что он устроил встречу с Луценко
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Трамп vs Клинтон

Соцсети обсуждают дебаты Клинтон и Трампа: гифкы, приколы, цитаты и мемы