Зарплата Порошенка за серпень - 28 тисяч

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Четвер, 29 вересня 2016, 12:20

Зарплата президента Петра Порошенка у серпні склала 28 тисяч гривень і перерахована на благодійність.

Про це повідомило Держуправління справами, передають "Українські новини".

У липні Кабінет Міністрів встановив посадовий оклад Президента в сумі 28 тис. гривень і, згідно з відповіддю Держуправління справами, нарахована зарплата Порошенко в серпні склала також 28 тисяч гривень.

При цьому наголошується, що, відповідно до заяви Порошенка, його зарплата з 2014 року перераховується на благодійні цілі.

Теми: Порошенко зарплати
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