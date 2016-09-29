Зарплата Порошенка за серпень - 28 тисяч

Зарплата президента Петра Порошенка у серпні склала 28 тисяч гривень і перерахована на благодійність.

Про це повідомило Держуправління справами, передають "Українські новини".

У липні Кабінет Міністрів встановив посадовий оклад Президента в сумі 28 тис. гривень і, згідно з відповіддю Держуправління справами, нарахована зарплата Порошенко в серпні склала також 28 тисяч гривень.

При цьому наголошується, що, відповідно до заяви Порошенка, його зарплата з 2014 року перераховується на благодійні цілі.