Миссия ОБСЕ: мины мешают мониторить около Золотого и Счастья

242 просмотра
0
Четверг, 29 сентября 2016, 12:59

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на востоке Украины, но мины мешают ей осуществлять функции.

Об этом сообщается в Twitter миссии 29 сентября.

"СММ ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей мешают: мины на дороге возле блокпоста ВСУ в Золотом. Нарушение мандата СММ и Минска", – сказано в одном из сообщений.

Также миссии мешают мины в подконтрольном "ЛНР" районе Первомайск-Золотое.

"СММ ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей мешают: мины на подконтрольном "ЛНР" блокпосту в Счастье. Нарушение мандата СММ и Минска", – говорится в твите.

Также представители миссии не смогла перейти мост в Счастье с подконтрольной правительству Украины стороны, что является нарушением мандата СММ по минским договоренностям.

Как известно, 21 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа по разрешению конфликта на востоке Украины договорились развести войска ВСУ и пророссийских боевиков на трех участках Донбасса, на что предусмотрено 13 дней. Однако этому должны предшествовать 7 дней "тишины".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обязалась круглосуточно проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Она должна контролировать, не нарушают ли стороны режим прекращения огня.

28 сентября СММ ОБСЕ приостановила наблюдение в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб 29 сентября 2016, 12:50
Обстрелы у Станицы Луганской продолжаются и на 7-й день после соглашения 29 сентября 2016, 07:40
"Алмаз-Антей": ракету из "Бука" по MH17 могли выпустить по ошибке 29 сентября 2016, 06:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
После 2 часов голосования Рада отправила в отставку еще 9 судей
ГПУ расследует, как детективы НАБУ обыскивали адвокатов Онищенко
В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17
За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб
Все новости
Формула позитива

Выведена формула самых позитивных песен последних 50 лет

От создателей

Киевский бренд, который шьет хип-хоп штаны и регланы