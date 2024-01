ОБСЕ не может мониторить одну из ключевых зона разграничения

Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдения в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Твиттере.

#OSCE SMM stopped from continuing past Ukrainian checkpoint in Pervomaisk because road is mined. SMM ready & able to monitor, but prevented.