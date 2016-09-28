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ОБСЕ не может мониторить одну из ключевых зона разграничения

Среда, 28 сентября 2016, 12:33

Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдения в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Твиттере.

Также указывается, что представители самопровозглашенной "ДНР" не обеспечили безопасный доступ миссии в село Петровское и не приступили к разминированию этого района.

Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

В частности, на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕМинские соглашения
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