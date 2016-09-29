НАПК: система е-декларирования из-за сбоя показывала неправильное гражданство

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Четверг, 29 сентября 2016, 13:58

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке информации о наличии гражданства других государств у членов семей отдельных лиц обнаружило сбой в самой системе электронного декларирования при ее обновления.

Об этом говорится в сообщении НАПК на странице ведомства в Facebook.

"Непосредственно в базе данных системы е-декларирования не сохраняются названия стран, а только их цифровые коды. Во время еженедельного обновления программного обеспечения системы электронной декларирования произошло не полное "сбора кэша" баз данных. В связи с чем в течение определенного времени отображались неверные названия стран из-за некорректного сопоставления кодов и названий", - сказано в сообщении.

Указывается, что после очередного обновления системы е-декларирования, которое было завершено во вторник, 27 сентября текущего года, названия стран отображаются корректно, что можно проверить, зайдя в публичной части Реестра.

"Дополнительно сообщаем, что вмешательство в Реестр и непосредственно в поданные декларации как со стороны технических служб НАПК, так и извне исключается", - пишет ведомство.

Так, сейчас в файле жены экс-заместителя председателя Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Людмилы Литвиновой указанно гражданство "Россия". Ранее у нее и еще нескольких чиновников в системе электронного декларирования отмечалось гражданство Вануату.

Украинская правда

Темы: НАПК декларация
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