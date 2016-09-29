НАЗК: система е-декларування через збій показувала хибне громадянство

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Четвер, 29 вересня 2016, 13:58

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки інформації щодо наявності громадянства інших держав у членів родин окремих осіб виявило збій у самій системі електронного декларування під час її оновлення.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК на сторінці відомства у Facebook.

"Безпосередньо в базі даних системи е-декларування не зберігаються назви країн, а лише їх цифрові коди. Під час щотижневого оновлення програмного забезпечення системи е-декларування відбулося не повне "збирання кешу" баз даних. У зв’язку із чим протягом певного часу відображалися невірні назви країн через некоректне співставлення кодів та назв", - сказано у повідомленні.

Вказується, що після чергового оновлення системи е-декларування, яке було завершене у вівторок, 27 вересня поточного року, назви країн відображаються коректно, що можна перевірити, зайшовши до публічної частини Реєстру.

"Додатково повідомляємо, що втручання в Реєстр та безпосередньо в подані декларації як з боку технічних служб НАЗК, так і ззовні виключається", - пише відомство.

Так, наразі у файлі дружини екс-заступника голови Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Людмили Литвинової вказане її громадянство "Росія". Раніше у неї і ще кількох чиновників в системі електронного декларування зазначалося громадянство Вануату.

Українська правда

Теми: НАЗК декларація
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