После 2 часов голосования Рада отправила в отставку еще 9 судей

601 просмотр
0
Четверг, 29 сентября 2016, 14:36

Верховная Рада отправила в отставку еще 9 судей за нарушение присяги.

Голосование длилось более 2 часов.

В частности народные депутаты после надцатой попытки отправили в отставку 5 судей Апелляционного суда Киева: Александра Беця, Людмилу Бартащук, Светлану Коваль, Ольгу Ефимову и Марию Прындюк, которая не увидела нарушений при пересмотре дел майдановцев.

Как известно, Прынднюк также в 2003 году после первого задержания убийцы Георгия Гонгадзе Алексея Пукача отпустила его на подписку о невыезде, после чего он исчез.

Фракции "Батькивщина" и Радикальная партия обвиняли Блок Петра Порошенко в бойкоте голосования за увольнение судей за нарушение присяги на внеочередном заседании.

По словам Юлии Тимошенко, в голосовании не участвовали "ближайшие люди Порошенко": Игорь Кононенко, Сергей Березенко и Александр Грановский.

В то же время Березовский взял реплику и объяснил, что отлучался из сессионного зала на полчаса, но перед тем голосовал за освобождение одиозных судей.

По его словам, многие коллеги с БПП находятся в командировке, но фракция "мобилизовалась по максимуму".

Спикер Андрей Парубий неоднократно призывал депутатов "вспомнить идеалы Майдана", вернуться в зал и голосовать.

Всего же депутатам понадобилось 4,5 часа для освобождения 29 судей с формулировкой "нарушение присяги".

Как известно, с 1 октября вступают в силу изменения в Конституцию в части судоустройства, которые отменяют такое понятие как нарушение судьей присяги.

Президент Петр Порошенко просил Парубия созвать внеочередное заседание для освобождения одиозных судей, поскольку их дела после 1 октября должны были вернуться в Верховную Раду юстиции для пересмотра.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Рада уволила ряд судей за нарушение присяги, среди них – Волкова 29 сентября 2016, 12:34
Рада рассматривает вопрос увольнения судей – голосов нет 29 сентября 2016, 11:27
Князевич заявил, что судей могли бы уволить и потом 29 сентября 2016, 10:33
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
После 2 часов голосования Рада отправила в отставку еще 9 судей
ГПУ расследует, как детективы НАБУ обыскивали адвокатов Онищенко
В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17
За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб
Все новости
Формула позитива

Выведена формула самых позитивных песен последних 50 лет

От создателей

Киевский бренд, который шьет хип-хоп штаны и регланы