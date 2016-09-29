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Рада звільнила низку суддів за порушення присяги, серед них – Волкова

Четвер, 29 вересня 2016, 12:34
Рада звільнила низку суддів за порушення присяги, серед них – Волкова

Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану.

Рішенню передувало бурхливе обговорення.

Серед звільнених, зокрема, Ігор Кожухов та Алла Домарацька, а також суддя Печерського Світлана Волкова, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

Суддя Вищого господарського суду Віктор Татьков був звільнений в порядку люстрації.

Щодо 5 суддів нардепи не знайшли спільної позиції. В залі триває обговорення.

"Опозиціний блок", як і обіцяв, не бере участь у голосуванні.

Депутат від "Опоблоку" Василь Німченко заявив, що наразі у парламенті "скоюється злочин".

Він зокрема наголошував на тому, що згідно з законодавством, суддів мають за три дні попередити про виклик до Верховної Ради з приводу їхнього звільнення, і ця норма дотримана не була, судді не присутні і сесійній залі.

Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк пояснив, це питання – у віданні парламенту, а не ВРЮ. Крім того він зазначив, що ці судді не з'являлись і на засідання кваліфікаційної комісії.

Водночас народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначив, що двох днів цілком достатньо для того, щоб дістатись на засідання Верховної Ради "навіть з Анталії".

Німченко також спрогозував масове оскарження суддями прийнятих нині Верховною Радою рішень.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радасуд
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