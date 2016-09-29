Парубий рассказал, как убедил депутатов уволить судей Майдана

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Четверг, 29 сентября 2016, 15:13

Глава Верховной Рады Андрей Парубий доволен тем, что депутаты уволили в четверг 29 судей и что все те, кто судил "майдановцев", больше не будут судить.

"Я сегодня приложил все силы, чтобы мы смогли выйти на результативное голосование – чтобы все судьи, которые принимали преступные решения против Майдана, против Украины, были лишены судейских полномочий", – сказал он на брифинге.

"И хотя мне пришлось ставить много раз на голосование вопрос об увольнении судей, я предупредил депутатов, что буду ставить их до тех пор, пока мы не выйдем на результативное голосование", – заявил Парубий.

"Более того, я предупредил, что если у вас будет нерезультативное голосование, мне придется снова опубликовать списки отсутствовавших депутато", – сообщил спикер.

По его словам, нет шансов, чтобы представление на увольнение коррумпированных судей не рассмотрели.

"Среди представлений было несколько представлений, которые вызвали определенную дискуссию. Это были первые судьи, которые стояли, – в частности, судья, который вернулся из Крыма. Это (также) четыре судьи, которые уже стояли на рассмотрении и по которым не было решения перед тем. Многие из тех постановлений уже рассматривались в Верховной Раде и не были поддержаны", – сказал Парубий.

"Но вообще было вынесено в парламент 33 постановления по судьям – и уволены 29 судей. По всем тем, кто имел преступления против Майдана, решение было позитивным", – подчеркнул он.

Дополняется…

Темы: Верховная Рада суд Парубий
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