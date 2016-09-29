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После 2 часов голосования Рада отправила в отставку еще 9 судей

Четверг, 29 сентября 2016, 14:36

Верховная Рада отправила в отставку еще 9 судей за нарушение присяги.

Голосование длилось более 2 часов.

В частности народные депутаты после надцатой попытки отправили в отставку 5 судей Апелляционного суда Киева: Александра Беця, Людмилу Бартащук, Светлану Коваль, Ольгу Ефимову и Марию Прындюк, которая не увидела нарушений при пересмотре дел майдановцев.

Как известно, Прынднюк также в 2003 году после первого задержания убийцы Георгия Гонгадзе Алексея Пукача отпустила его на подписку о невыезде, после чего он исчез.

Фракции "Батькивщина" и Радикальная партия обвиняли Блок Петра Порошенко в бойкоте голосования за увольнение судей за нарушение присяги на внеочередном заседании.

По словам Юлии Тимошенко, в голосовании не участвовали "ближайшие люди Порошенко": Игорь Кононенко, Сергей Березенко и Александр Грановский.

В то же время Березовский взял реплику и объяснил, что отлучался из сессионного зала на полчаса, но перед тем голосовал за освобождение одиозных судей.

По его словам, многие коллеги с БПП находятся в командировке, но фракция "мобилизовалась по максимуму".

Спикер Андрей Парубий неоднократно призывал депутатов "вспомнить идеалы Майдана", вернуться в зал и голосовать.

Всего же депутатам понадобилось 4,5 часа для увольнения 29 судей с формулировкой "нарушение присяги".

Как известно, с 1 октября вступают в силу изменения в Конституцию в части судоустройства, которые отменяют такое понятие как нарушение судьей присяги.

Президент Петр Порошенко просил Парубия созвать внеочередное заседание для освобождения одиозных судей, поскольку их дела после 1 октября должны были вернуться в Верховную Раду юстиции для пересмотра.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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