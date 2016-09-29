Аваков передает НАБУ оригиналы "черной бухгалтерии" ПР

МВД передает НАБУ письма "черной бухгалтерии Партии регионов".

Об этом написал Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице Facebook.

"Сегодня передаем НАБУ обнаруженные МВД - несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии Партии Регионов".

"Важно дожимать и вычищать политическую грязь!" - добавил Аваков.

На фото, которое Аваков опубликовал, изображены четыре листа с подписями за полученные средства в 2012 году.

Он пока не уточнил, откуда у МВД эти документы.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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Оксана Коваленко, УП