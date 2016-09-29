Аваков передает НАБУ оригиналы "черной бухгалтерии" ПР

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Четверг, 29 сентября 2016, 15:20

МВД передает НАБУ письма "черной бухгалтерии Партии регионов".

Об этом написал Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице Facebook.

"Сегодня передаем НАБУ обнаруженные МВД  - несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии Партии Регионов".

"Важно дожимать и вычищать политическую грязь!" - добавил Аваков.

На фото, которое Аваков опубликовал, изображены четыре листа с подписями за полученные средства в 2012 году.

Он пока не уточнил, откуда у МВД эти документы.

 

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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Оксана Коваленко, УП

Темы: Партия регионов МВД НАБУ
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Комментарии — 3
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IP: 93.72.219.---ЦЮК29.09.2016 16:51
С уверенностью можно утверждать, что Авакова в этих списках нет!
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov29.09.2016 16:09
Alexandr Kovalenko:

Вы - аноним, который игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»

Критиковать, намекать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей трусости и непорядочности.

Хороший знак: провластные комментаторы предпочитают оставаться в тени анонимности.


Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko29.09.2016 16:01
да они в НАБУ давно уже забыли, что расследуют "черную кассу ПР", столько дел, столько дел - и приватизацию ОПЗ нужно не забыть сорвать еще раз, и лещенко выгородить.
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