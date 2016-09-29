Германия готова помочь в лечении Умерова

Германия готова предоставить помощь в лечении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Федеральный канцлер подчеркнула, что Германия готова предоставить помощь в лечении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

"Ангела Меркель также в очередной раз подтвердила выполнение Украиной всех критериев для получения гражданами безвизового режима с ЕС", - сказано в сообщении пресс-службы.

Канцлер Германии выразила соболезнования в связи с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру, жертв которой чествуют в Украине в эти дни. "В этот день мы с вами", - сказала Ангела Меркель.

В свою очередь Порошенко проинформировал относительно обстрелов со стороны российских боевиков, вопреки договоренности о прекращении огня.

Он также отметил важность беспрепятственного доступа ОБСЕ ко всем районов оккупированной территории.

Президент призвал активизировать международные усилия для освобождения всех украинских заложников.

Как известно, 29 сентября Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Украинская правда