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Верховный суд РФ запретил Меджлис

Четверг, 29 сентября 2016, 16:11
Верховный суд РФ запретил Меджлис

Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом сообщил в своем Твиттере журналист "Радио Свободы" Антон Наумлюк, который находится на заседании суда.

"Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Апелляция отклонена", - написал он.

Как известно, глава Меджлиса, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что Меджлис будет окончательно запрещен в России после решения Верховного суда РФ.

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

25 мая в Верховный суд России подана апелляция на решение о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности.

Члены Меджлиса течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

Украинская правда

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Темы: РосcияМеджлис
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