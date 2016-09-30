Новая Зеландия: Доклад по MH17 является шагом к ответственности виновных

Министр иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Маккалли заявил, что расследование крушения рейса MH17 Malaysia Airlines является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Новой Зеландии, передает Укринформ.

"Обнародование результатов совместного расследования является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности. Новая Зеландия, как и ранее, настоятельно призывает все страны в полной мере сотрудничать с этим расследованием, в соответствии с требованиями резолюции 2166 Совета Безопасности. Жертвы этой трагедии и их семьи имеют право на это", - говорится в заявлении.

"Сбивание самолета стоило 298 жизней, в том числе среди погибших были гражданин и житель Новой Зеландии. Мы по-прежнему стремимся привлечь виновных к ответственности за этот трагический инцидент", - заявил министр.

По словам Маккалли, этот доклад, основан на кропотливом, беспристрастном и тщательном расследовании, нарушает очень серьезные вопросы.

В докладе отмечается, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух", ввезенной в Украину из России и выпущенной из района, находившегося под контролем пророссийских сепаратистов того времени.