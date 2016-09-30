Новая Зеландия: Доклад по MH17 является шагом к ответственности виновных

409 просмотров
0
Пятница, 30 сентября 2016, 09:31

Министр иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Маккалли заявил, что расследование крушения рейса MH17 Malaysia Airlines является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Новой Зеландии, передает Укринформ.

"Обнародование результатов совместного расследования является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности. Новая Зеландия, как и ранее, настоятельно призывает все страны в полной мере сотрудничать с этим расследованием, в соответствии с требованиями резолюции 2166 Совета Безопасности. Жертвы этой трагедии и их семьи имеют право на это", - говорится в заявлении.

"Сбивание самолета стоило 298 жизней, в том числе среди погибших были гражданин и житель Новой Зеландии. Мы по-прежнему стремимся привлечь виновных к ответственности за этот трагический инцидент", - заявил министр.

По словам Маккалли, этот доклад, основан на кропотливом, беспристрастном и тщательном расследовании, нарушает очень серьезные вопросы.

В докладе отмечается, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух", ввезенной в Украину из России и выпущенной из района, находившегося под контролем пророссийских сепаратистов того времени.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В 2016 году Украина останется без 600 миллионов от ЕС
Муженко: Боевики нарушают "тишину" даже на участках для разведения войск
Тука предлагает разрешить перевозить больше груза на оккупированные территории
Изменения в Конституцию вступили в силу
Все новости
Ссылки недели

Наркокартели, порно, драматическая история летчика, очки будущего и односолодовый виски

На Марс – через 6 лет

Илон Маск рассказал, как колонизирует планету