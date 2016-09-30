Полиция отстояла законность аттестации в суде

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Пятница, 30 сентября 2016, 12:30

Суд в четверг признал законным указ, регулирующий процедуру аттестации сотрудников полиции.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Мы несколько месяцев бились с профсоюзом аттестованных сотрудников органов внутренних дел в отношении законности приказа #1465, который регулирует процедуру аттестации. Профсоюз хотел признать приказ незаконным и, соответственно, аннулировать все решения аттестационных комиссий", – сообщила она.

Деканоидзе добавила, что в понедельник будут оглашены результаты аттестации по всей Украине.

Как известно, ранее заместитель Деканоидзе Константин Бушуев также заявлял, что аттестация украинских полицейских завершится до конца месяца.

Украинская правда

Темы: полиция
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