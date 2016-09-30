Полиция отстояла законность аттестации в суде
Суд в четверг признал законным указ, регулирующий процедуру аттестации сотрудников полиции.
Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.
"Мы несколько месяцев бились с профсоюзом аттестованных сотрудников органов внутренних дел в отношении законности приказа #1465, который регулирует процедуру аттестации. Профсоюз хотел признать приказ незаконным и, соответственно, аннулировать все решения аттестационных комиссий", – сообщила она.
Деканоидзе добавила, что в понедельник будут оглашены результаты аттестации по всей Украине.
Как известно, ранее заместитель Деканоидзе Константин Бушуев также заявлял, что аттестация украинских полицейских завершится до конца месяца.
Украинская правда