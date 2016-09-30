ГПУ дала срок адвокатам "бриллиантового" Корнийца до октября

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Пятница, 30 сентября 2016, 18:23

ГПУ закончила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-прокурора Киевщины Александра Корнийца и его сестры Ларисы Прокопенко в вымогательстве.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отметили в ГПУ, в связи с тем, что подозреваемые скрывались от органов следствия, не приходили на неоднократные вызовы к следователю, 7 сентября досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено. "В настоящее время место пребывания подозреваемых установлено, в связи с чем досудебное расследование возобновлено", - сказано в сообщении.

Как говорится в сообщении, учитывая то, что сторона защиты уклоняется от ознакомления с материалами уголовного производства, по постановлению следственного судьи Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайству стороны обвинения и стороне защиты установлен срок для ознакомления с материалами уголовного производства до 10 октября 2016 года.

По завершению этого срока обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июле 2015 года заместителя главы следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. Они также известны, как "бриллиантовые прокуроры".

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура коррупция
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