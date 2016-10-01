Совет по правам человека ООН осудил действия режима Асада, РФ голосовала против

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Суббота, 1 октября 2016, 03:28

Совет по правам человека в пятницу, 30 сентября, принял резолюцию, осуждающую системные нарушения международного гуманитарного права режимом президента Сирии Башара Асада.

Об этом пишет DW.com.

В резолюции, принятой 26 голосами в Женеве, также остро осуждаются бомбардировки города Алеппо, части которого находятся под контролем повстанцев.

Кроме России и Китая против подписания документа выступили еще пять государств, в том числе Венесуэла, Куба и Бурунди. 14 государств - членов Совета по правам человека ООН воздержались при голосовании.

Международный правозащитный орган ООН среди прочего требует от правительства в Дамаске разрешить въезд в страну членам специально созданной Комиссии по расследованию военных преступлений в Сирии.

Решение Совета по правам человека, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является юридически обязывающими.

Темы: ООН Сирия права человека Росcия
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