Аваков: переходный период в судебной реформе продлится около 5 лет

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Суббота, 1 октября 2016, 03:43

Реформу судебной ветви власти нужно проводить максимально быстро и эффективно, однако, если в стране нет кадрового резерва, переходный период в реформе продлится около 5 лет.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Политклуб Виталия Портникова", сообщает пресс-служба МВД.

По его мнению, сегодня доверия общества не имеют ни судьи, ну прокуроры, не имела ее и милиция.

"Эту ситуацию можно изменить, лишь одновременно двигая все ветви власти. Но судебная - ключевая. Старт реформы, которую начали в Верховной Раде, - гигантский шаг вперед. Но я, как сторонник радикальных шагов считаю, что это половинчатое решение ", - подчеркнул министр.

По словам Арсена Авакова, реформа будет иметь успех при наличии кадрового резерва.

"Если он есть, этот кадровый резерв, его надо требовать. А если его нет - мы должны честно себе сказать, что живем в переходный период, который будет длиться около 5 лет. Мы должны сказать себе честно, что живем в переходный период, где будут присутствовать и хорошие судьи, и все еще старые. И мы будем тихонько это менять. Если есть воля и люди, то это нужно сделать быстро", - резюмировал министр.

Как сообщалось, с 30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия и новая редакция закона "О судоустройстве и статусе судей".

Темы: Аваков реформа суд
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