В США подан первый иск против Саудовской Аравии за 11 сентября

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Суббота, 1 октября 2016, 06:28

Вдова одного из военных, погибших в Пентагоне во время теракта 11 сентября 2001 года, подала иск против Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство bloomberg.

Стефани Росс ДеСимон утверждает, что Саудовская Аравия финансировала группировку "Аль-Каида" и ее лидера Усаму бин Ладена. Иск подан и от имени дочери вдовы и погибшего командующего морского флота Патрика Данна. Они обе требуют от Саудовской Аравии выплаты компенсации.

15 из 19 экстремистов, угнавших 11 сентября авиалайнеры, были гражданами Саудовской Аравии. Один из самолетов врезался в здание Пентагона. Американская комиссия, расследовавшая теракт не нашла подтверждений того, что правительство Саудовской Аравии финансировало "Аль-Каиду"

Как сообщалось, 28 сентября обе палаты Конгресса США проголосовали за преодоление вето президента Барака Обамы на закон, который предоставляет возможность родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к иностранным гражданам и государствам - в частности, к Саудовской Аравии.

Темы: США Саудовская Аравия
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