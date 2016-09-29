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Конгресс США преодолел вето на закон об исках по терактам 11 сентября

Четверг, 29 сентября 2016, 05:26

Обе палаты Конгресса США проголосовали за преодоление вето президента Барака Обамы на закон, который проедоставляет возможность родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к иностранным гражданам и государствам - в частности, к Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

При необходимости подать для преодоления вето не менее двух третей голосов в Палате представителей за это голосовали 348 конгрессменов, против были 77, а в Сенате за преодоление вето были 97 сенаторов, против был только один.

Таким образом, этот закон, на который Обама наложил вето 23 сентября, должен вступить в силу.

Это первый случай за почти восемь лет пребывания Обамы на посту президента, когда Конгрессу удалось преодолеть президентское вето.

Он стал ударом по президенту, а также по Саудовской Аравии, которая является главным союзником США на Среднем Востоке. Как ожидается, именно эта страна, гражданами которой были 15 из 19 участников терактов 2001 года, станет главным предметом исков.

В администрации США уже предупреждали, что предоставление пострадавшим от тех терактов права судиться против Саудовской Аравии может в последствии поставить под угрозу войска США, а также открыть путь к подаче исков против США граждан других стран, которые выступают против военных действий США.

Также и Саудовская Аравия и ее региональные союзники предупреждали, что принятие закона может привести к ряду негативных последствий: сокращению официальных контактов, выводу из американской экономики миллиардов долларов, происходящих из этих стран, уменьшению участия государств Персидского залива в контртеррористических операциях или ограничению доступа США к важным для них авиабазам в регионе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСаудовская Аравия
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