РФ вооружит новым "Буком" свой регион вместе с аннексированным Крымом

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Суббота, 1 октября 2016, 11:51

На вооружение Южного военного округа РФ до конца 2016 года поступит новый зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, пишет ТАСС.

По его словам, вооружение пройдет в рамках дальнейшего оснащения подразделений ПВО современными зенитными ракетными комплексами.

Салюков отметил, что новый ЗРК "Бук-М3" - "высокопомехозащищенная установка, которая способна одновременно вести стрельбу по 6 воздушным целям". 

В 2016 году указанное вооружение будет поставлено в одну из бригад южного военного округа.

Отмечается, что характеристики комплекса "Бук-М3" неизвестны, "однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км".

Как известно, в конце июля 2016-го президент РФ Владимир Путин своим указом внес аннексированный Крым в состав Южного федерального округа, в который теперь входят Адыгея, Калмыкия, Крым и г.Севастополь, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

Командующим войсками Южного военного округа, в состав которого входит аннексированый Крым, назначен экс-глава группировки Вооруженных сил России в Сирии Александр Дворников.

Темы: Крым Росcия оружие
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IP: 195.138.81.---Kotia01.10.2016 13:22
Цей округ - все те, що Московія повинна віддати (ловернути) під контроль України
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