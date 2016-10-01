РФ озброїть новим "Буком" свій регіон разом з анексованим Кримом

00
1
Субота, 1 жовтня 2016, 11:51

На озброєння Південного військового округу РФ до кінця 2016 року надійде новий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". 

Про це повідомив головком Сухопутних військ Олег Салюков, пише ТАСС

За його словами, озброєння відбудеться в рамках подальшого оснащення підрозділів ППО сучасними зенітними ракетними комплексами.

Салюков зазначив, що новий ЗРК "Бук-М3" - "високоперешкодозахищена установка, яка здатна одночасно вести стрілянину по 6 повітряних цілях".

У 2016 році вказане озброєння буде поставлено в одну з бригад південного військового округу.

Зазначається, що характеристики комплексу "Бук-М3" невідомі, "проте його попередник здатний вражати твердопаливними ракетами повітряні цілі на дальності від 3 до 45 км і на висоті до 15 м до 25 км. Крім того, він може знищувати балістичні ракети з дальністю пуску до 150-200 км". 

Як відомо, наприкінці липня президент РФ Володимир Путін своїм указом вніс анексований Крим до складу Південного федерального округу, до якого тепер входять Адигея, Калмикія, Крим та м.Севастополь, Краснодарський край, Астраханська, Волгоградська та Ростовська області. 

Командувачем військами Південного військового округу, до складу якого входить анексований Крим, призначено екс-главу угруповання Збройних сил Росії в Сирії Олександра Дворнікова. 

Теми: Крим Росія зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Генпрокуратура РФ призначила перевірку щодо утримання Умерова в психлікарні 29 вересня 2016, 17:59
В Росії розглянуть апеляцію на вирок Костенку 29 вересня 2016, 07:17
Окупанти оштрафували Умерова за участь у засіданнях Меджлісу 28 вересня 2016, 16:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia01.10.2016 13:22
Цей округ - все те, що Московія повинна віддати (ловернути) під контроль України
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Розвідка: Бойовики порушують "тишу", підсилюються на трьох напрямках
У зоні АТО поранено двох бійців, загиблих немає - штаб
ДПСУ: Бойовики призупиняли пропуск на КПВВ "Станиця Луганська"
У справі отруйного алкоголю знайшли "російський слід"
Усі новини
Здоров'я

10 важливих фактів, які кожна людина має знати про своє здоров'я

6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"