"Власть" Крыма: Меджлис – продукт американских спецслужб

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Суббота, 1 октября 2016, 16:38

"Вице-премьер" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский считает, что Госдеп США не признает решение российского суда о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, так как данная организация является их детищем.

"Как они могут отказаться поддерживать то, что сами создали и сами финансируют. Это их детище, это их любимый ребенок, которого они пестовали еще в бытность Крыма в составе Украины", - заявил Полонский РИА Новости.

По его словам, США "создавали этот Меджлис как орган противодействия русскому большинству на территории полуострова, тем самым внося раскол в межнациональные отношения на нашем многонациональном полуострове".

По его словам, Меджлис является продуктом американских спецслужб, которые и в дальнейшем заинтересованы использовать его для деструктивной политики в отношении крымчан.

Как сообщалось, Верховный суд России в четверг признал законным решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности.

В свою очередь Госдепартамент США заявил, что не признает легитимность решения российского суда.

Темы: Росcия Крым США Меджлис крымские татары
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IP: 195.138.81.---Kotia01.10.2016 17:31
Масковсько-американська війна???
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