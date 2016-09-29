Порошенко о запрете Меджлиса: дело Сталина живет

1136 просмотров
1
Четверг, 29 сентября 2016, 19:55

Президент Украины Петр Порошенко сравнил запрет Верховным судом Российской Федерации Меджлиса крымскотатарского народа с государственной политикой СССР при генсеке ЦК ВКП(б) Иосифе Сталине.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном 75-й годовщине трагедии жертв Бабьего Яра в Киеве в четверг.

"Дело Сталина живет. Последователи Вождя сохранили антисемитизм как элемент государственной политики", - сказал президент.

Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба представителей Меджлиса.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко Меджлис
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко подписал указ о дополнительных миллиардах для армии 29 сентября 2016, 19:07
Зарплата Порошенко за август - 28 тысяч 29 сентября 2016, 12:20
Порошенко: В Украине нет места антисемитизму 29 сентября 2016, 12:02
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.54.69.---nestor198029.09.2016 20:51
Кирило міг давно осудити братовбивчу війну одновірців із воєнторгу Путіна в Криму і Донбасі. Був би мир, Хлопці б розійшлись додому, на роботу. А так далі війна – це навіть священна війна Кирила і Путіна проти Держави Україна.
Путін і Кирило спинив розвиток цивілізації і прогрес Народу України всіх національностей на десятки років, і не тільки в Криму і Донбасі.
В Росії постійно проживає до 10 мільйонів Українців і досі не збудовано жодної української школи, дитячого садка, вищого навчального закладу. Немає українського федеративного телебачення, радіо, книг, газет, журналів, інтернет сторінок, медіа видань. Через Верховний суд РФ заборонений федеральний союз Українців Росії. В місцях компактного проживання українців, в масштабах федерації, повністю заборонена люба регіональна спільнота української мови і культури в РФ. Голові організації "Українці Москви" взагалі заборонили в'їзд у Росію.
Путін із скандалом закрив єдину на всю територію РФ україномовну бібліотеку в Москві
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Вопрос нарушения режима тишины боевиками может стать ребром – Олифер
Украина получила на счет миллиард долларов под гарантии США
Пинчук оплачивает визиты нардепов в США – лоббист
Дело Шеремета: Нацполиция попросила Германию о помощи
Все новости
Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны

6 кинопремьер октября

"Сын Саула", "Мой друг Борис Немцов" и "Девушка в поезде"