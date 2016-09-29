Порошенко о запрете Меджлиса: дело Сталина живет
Президент Украины Петр Порошенко сравнил запрет Верховным судом Российской Федерации Меджлиса крымскотатарского народа с государственной политикой СССР при генсеке ЦК ВКП(б) Иосифе Сталине.
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном 75-й годовщине трагедии жертв Бабьего Яра в Киеве в четверг.
"Дело Сталина живет. Последователи Вождя сохранили антисемитизм как элемент государственной политики", - сказал президент.
Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба представителей Меджлиса.
Путін і Кирило спинив розвиток цивілізації і прогрес Народу України всіх національностей на десятки років, і не тільки в Криму і Донбасі.
В Росії постійно проживає до 10 мільйонів Українців і досі не збудовано жодної української школи, дитячого садка, вищого навчального закладу. Немає українського федеративного телебачення, радіо, книг, газет, журналів, інтернет сторінок, медіа видань. Через Верховний суд РФ заборонений федеральний союз Українців Росії. В місцях компактного проживання українців, в масштабах федерації, повністю заборонена люба регіональна спільнота української мови і культури в РФ. Голові організації "Українці Москви" взагалі заборонили в'їзд у Росію.
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