Порошенко о запрете Меджлиса: дело Сталина живет

Президент Украины Петр Порошенко сравнил запрет Верховным судом Российской Федерации Меджлиса крымскотатарского народа с государственной политикой СССР при генсеке ЦК ВКП(б) Иосифе Сталине.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном 75-й годовщине трагедии жертв Бабьего Яра в Киеве в четверг.



"Дело Сталина живет. Последователи Вождя сохранили антисемитизм как элемент государственной политики", - сказал президент.

Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба представителей Меджлиса.

Интерфакс-Украина