Глава департамента ГПУ живет в особняке, оформленном на мать - СМИ

00
1
Суббота, 1 октября 2016, 17:53

Глава Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимир Бедрикивский не внес в декларацию поместье под Киевом, записав его на мать, проживающую в Черновцах.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый".

"Бедрыкивский - давний знакомый генерального прокурора Юрия Луценко. Еще при президенте Ющенко, когда Луценко возглавлял Министерство внутренних дел, Бедрыкивский был его первым заместителем и даже получил звание генерал-полковника милиции. Когда же в 2016 году Луценко стал генпрокурором, Бедрикивский получил должность председателя влиятельного департамента в ГПУ", - говорится в расследовании.

 

"Кроме того, в пользовании Бедрикивского дом на 583 квадратных метра под Киевом. Имение записано на 80-летнюю маму чиновника. Она стала обладательницей роскошного дома в 2009 году - когда Владимир Бедрикивский работал в МВД", - отмечают журналисты "Схем".Как отмечается, жена Бедрикивского Инна владеет квартирой на 67 квадратных метров в столице.

Также, в 2014 году Бедрикивский, его жена и сын выкупили еще четыре участка возле имения, получив доступ к водоему.

Также 26-летний сын Бедрикивского является владельцем квартиры на 143 квадратных метра в новостройке в центре Киева и элитного внедорожника Volkswagen Touareg.

 

В письменном ответе пресс-служба ГПУ подтвердила, что Бедрыкивский живет в доме матери, но каким образом она приобрела такое дорогое жилье - неизвестно.

"Данный дом и земельный участок принадлежит на праве собственности его матери - Бедрикивской Маинне Михайловне, которая не проживает вместе с декларантом, не является членом его семьи, а потому в декларации не указана. Информация о доходах и расходах М. Бедрикивской, которая не является членом семьи работника Генеральной прокуратуры Украины, носит конфиденциальный характер", - отмечают в ГПУ.

"Схемы" выяснили, что мама чиновника на самом деле проживает в Черновцах. Однако женщина не захотела общаться с журналистами о том, каким образом она приобрела поместье под Киевом, где живет ее сын.

 

Как известно, в сентябре Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал увольнение сотрудника прокуратуры из отдела, который следит за налоговиками, Александра Амплеева, в отношении которого были коррупционные подозрения.

Также Луценко заявлял, что при ГПУ будет создана новая служба, которая будет тайно проверять прокуроров на причастность к коррупции.

В Генпрокуратуре работал еще один прокурор, который ездит на "бабушкином авто" - автомобиль Audi Q7 с номерами ВХ 9125 ВМ, на котором ездит следователь ГПУ Дмитрий Сус - входит в департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики - принадлежит жительнице г.Хмельницкий Марии Юрчик 1930 года рождения - вероятно, бабушке Суса.

Позже Сус был отстранен от работы из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро.

Экономическая правда

Темы: Генпрокуратура декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ГПУ дала срок адвокатам "бриллиантового" Корнийца до октября 30 сентября 2016, 18:23
ГПУ составила подозрение Иванющенко из-за "7 километра" 30 сентября 2016, 15:00
В ГПУ решают, какую статью завести на Януковича за его "указ" в Ростове 30 сентября 2016, 12:09
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.115.95.---spitfire01.10.2016 19:28
дуже зручно, що прокурори намагаються бути схожими на військових: голубі мундири, зірочки на погонах, військові звання.
дуже зручно, бо в воєнний час мародерство та саботаж серед військових карається смертю.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Штаб: На околицах Золотого провели отвод войск
В день вывода войск боевики стреляли 17 раз
Штаб: На Луганщине - разведение войск, боевики открыли огонь
Экс-регионалу Медянику продлили арест, он объявил голодовку
Все новости
Фото

Конкурс экстремальных фото Illume Sports Photography объявил победителей

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны