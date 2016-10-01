Керівник департаменту ГПУ мешкає у маєтку, оформленому на матір – ЗМІ

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Субота, 1 жовтня 2016, 17:53

Керівник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Володимир Бедриківський не вніс до декларації маєток під Києвом, записавши його на матір, яка мешкає у Чернівцях.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

"Бедриківський – давній знайомий генерального прокурора Юрія Луценка. Ще при президенті Ющенку, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ, Бедриківський був його першим заступником і навіть отримав звання генерал-полковника міліції. Коли ж у 2016 році Луценко став генпрокурором, Бедриківський отримав посаду голови впливового департаменту в ГПУ", - йдеться у розслідуванні.

 

Як зазначається, дружина Бедриківського Інна володіє квартирою на 67 квадратних метрів у столиці.

"Окрім того, в користуванні Бедриківського будинок на 583 квадратні метри під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку в 2009 році – коли Володимир Бедриківський працював у МВС", - зазначають журналісти "Схем".

Також, у 2014 році Бедриківський, його дружина й син викупили ще чотири ділянки біля маєтку, отримавши доступ до водойми.

Також 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва та елітного позашляховика Volkswagen Touareg.

 

У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло – невідомо.

"Даний будинок та земельна ділянка належить на праві власності його матері – Бедриківській Маїні Михайлівні, яка не проживає разом із декларантом, не є членом його родини, а тому в декларації не зазначена. Інформація про доходи та витрати М. Бедриківської, яка не є членом сім’ї працівника Генеральної прокуратури України, носить конфіденційний характер", – зазначають в ГПУ.

"Схеми" з’ясували, що мама посадовця насправді проживає в Чернівцях. Однак жінка не захотіла спілкуватись із журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом, де мешкає її син.

 

Як відомо, у вересні Генпрокурор Юрій Луценко анонсував звільнення співробітника прокуратури з відділу, який наглядає за податківцями, Олександра Амплеєва, щодо якого є корупційні підозри.

Також Луценко заявляв, що при ГПУ буде створено нову службу, яка таємно перевірятиме прокурорів на причетність до корупції.

У Генпрокуратурі працював ще один прокурор, який їздить на "бабусиному авто": автомобіль Audi Q7 з номерами ВХ 9125 ВМ, на якому їздить слідчий ГПУ Дмитро Сус -  входить до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - належить мешканці міста Хмельницький Марії Юрчик 1930 року народження - ймовірно, бабусі Суса.

Згодом Суса було відсторонено через конфлікт із Національним антикорупційним бюро.

Економічна правда

Теми: Генпрокуратура декларація
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IP: 93.115.95.---spitfire01.10.2016 19:28
дуже зручно, що прокурори намагаються бути схожими на військових: голубі мундири, зірочки на погонах, військові звання.
дуже зручно, бо в воєнний час мародерство та саботаж серед військових карається смертю.
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