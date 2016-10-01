Порошенко: зарплата учителя 2017 года должна вырасти на треть

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Суббота, 1 октября 2016, 18:21

В следующем году заработная плата учителей должна вырасти на треть.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с победителями всеукраинского конкурса "Учитель года - 2016" по случаю Дня работников образования, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, за последние два года удалось преодолеть негативные тенденции в экономике Украины, что дает основания в следующем году предусмотреть в госбюджете рост на треть уровня заработных плат учителей.

Глава государства напомнил, что недавно состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где были заслушаны показатели бюджета на 2017 год.

"Дал задание правительству о том, что приоритетом на 2017 год должно быть финансирование образования. И не на 5%, и не на 10% должна быть повышена заработная плата. Мы договорились, что мы должны выйти на планку 33% - на треть должно вырасти финансовое обеспечение украинского учителя", - сообщил президент.

Порошенко отметил, что правительство выполнило эту задачу. Он отметил, что это должно стать дополнительной финансовой мотивацией, чтобы лучшие специалисты оставались в украинской школе.

В 2016 году уровень заработных плат учителей без категории составляет 3239 гривен, а в 2017 году должен повыситься до 4541 гривен. Уровень зарплаты учителя высшей категории со всеми надбавками должна увеличиться с 4483 гривен в 2016 году до 6400 гривен в 2017 году.

"Это та динамика, которую на сегодняшний день государство способно продемонстрировать, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло", - заверил президент.

Украинская правда

Темы: образование Порошенко
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