В Одессе виновник ДТП начал стрелять, есть раненый

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Суббота, 1 октября 2016, 21:59

Одесские патрульные задержали мужчину, который стал причиной ДТП и стрелял в людей.

Как сообщает патрульная полиция Одессы, 1 октября около 6 часов утра на перекрестке улиц Греческой - Екатерининской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mercedes.

Водитель, по вине которого произошло происшествие, достал пистолет и произвел четыре выстрела в направлении других участников ДТП. Прохожие, которые были свидетелями происшествия, вызвали полицию.

Патрульные оперативно прибыли на место вызова и задержали правонарушителя, который в то время угрожал присутствующим ножом.

Пострадавший в ДТП и 33-летний мужчина - пассажир автомобиля, который получил ранения от выстрела, доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия вызвали следователей для установления обстоятельств дела.

Во время осмотра автомобиля, которым управлял правонарушитель, были найдены и изъяты сканер, автомобильные номерные знаки и прибор для разбивания стекла в автомобилях.

Злоумышленника осмотрели врачи и передали следователям.

Темы: Одесса полиция ДТП
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