В Одесі винуватець ДТП почав стріляти, є поранений

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Субота, 1 жовтня 2016, 21:59

Одеські патрульні затримали чоловіка, який спричинив ДТП та стріляв у людей.

Як повідомляє патрульна поліція Одеси, 1 жовтня близько 6-ї години ранку на перехресті вулиць Грецької - Катериненської сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Mercedes.

Водій, з вини якого сталась пригода, дістав пістолет та здійснив чотири постріли в напрямку інших учасників ДТП. Перехожі, що були свідками події, викликали поліцію.

 

Патрульні оперативно прибули на місце виклику та затримали правопорушника, який в той час погрожував присутнім ножем.

 

Потерпілий в ДТП та 33-річний чоловік - пасажир автівки, який отримав поранення від пострілу, доставлені до медичного закладу.

 

На місце пригоди викликали слідчих для встановлення обставин справи.

Під час огляду автомобіля, яким керував правопорушник, були знайдені та вилучені сканер, автомобільні номерні знаки та прилад для розбивання скла в автівках.

Зловмисника оглянули лікарі та передали слідчим.

Теми: Одеса поліція ДТП
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