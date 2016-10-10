Под конец недели снег выпадет и в Киеве

В четверг и пятницу, 13 и 14 октября, в ряде областей Украины ожидается мокрый снег.

В частности, в четверг такие осадки Украинский гидрометцентр прогнозирует западным областям, а в пятницу еще и части центральных, северных и восточных областей.

В Киеве мокрый снег ожидают в пятницу, на Покрову.

Прогноз для Киева

В целом четверг и пятница будут дождливыми для всей Украины.

Прогноз на 13 октября

Погода 14 октября

До этого еще будут ясные дни: во вторник в подавляющем большинстве областей, за исключением западных, а в среду уже на меньшей части территории.

Прогноз на 11 октября

Погода 12 октября

На субботу, 15 октября, прогноз пока что лучше, чем на пятницу.

Прогноз погоды на 15 октября

Напоминаем, 14 октября в Украине – государственный праздник День защитника Украины, официальный выходной.