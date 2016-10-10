Під кінець тижня сніг випаде і в Києві

00
0
Понеділок, 10 жовтня 2016, 13:51

У четвер та п'ятницю, 13 й 14 жовтня, у низці областей України очікується мокрий сніг.

Зокрема, у четвер такі опади Український гідрометцентр прогнозує західним областям, а в п’ятницю ще й частині центральних, північних і східних областям.

У Києві мокрий сніг очікують у п’ятницю, на Покрову.

 
Прогноз для Києва

Загалом четвер та п'ятниця будуть дощовими для всієї України.

Погода на 13 жовтня
Погода на 13 жовтня
Прогноз на 14 жовтня
Прогноз на 14 жовтня

До цього ще будуть ясні дні: у вівторок у переважній більшості областей, за винятком західних, а в середу вже на меншій частині території.

 
Погода на 11 жовтня
Прогноз на 12 жовтня
Прогноз на 12 жовтня

На суботу, 15 жовтня, прогноз поки що кращий, ніж на п’ятницю.

Прогноз погоди на 15 жовтня
Прогноз погоди на 15 жовтня

Нагадуємо, 14 жовтня в Україні – державне свято День захисника Україні, офіційний вихідний.

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рятувальники прибирають повалені дерева й витягують затоплені авто 9 жовтня 2016, 17:47
ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 9 жовтня 2016, 09:45
У вихідні на заході без опадів, а на решті України дощитиме 7 жовтня 2016, 16:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У МВС сказали, на чиє прохання і чому зняли Злочевського з розшуку
Під кінець тижня сніг випаде і в Києві
Президент ПАРЄ офіційно просить повернути Росію до асамблеї
Франція хоче розслідування військових злочинів РФ у Сирії
Усі новини
Не бійтеся невдач

Поради від автора бестселера про емоційний інтелект

Як ви почуваєтеся?

Програма визначає емоції мешканців усього світу через Twitter