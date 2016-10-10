На оккупированном Донбассе без присмотра остались радиоактивные материалы

Агрессия России оставила без должного контроля радионуклидные источники в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко на общих дебатах Первого комитета ГА ООН, передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нынешняя ситуация очень благоприятная для совершения террористических актов, в том числе использование опасных химических веществ, опасных патогенов или радиоактивных материалов. Она также дает много поводов для размышлений о реальных и потенциальных угрозах далеко за пределами региона", - подчеркнул Шутенко.

Он также подчеркнул, что в такой ситуации Украина придает большое значение сохранению высоких стандартов ядерной безопасности.

В то же время, по его словам, Украина продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия как один из ключевых элементов глобального режима ядерного нераспространения.

"В результате подписания Меморандума Украина отказалась от всех ядерных арсеналов, а теперь пытается вернуть суверенитет и территориальную целостность, возбужденное Россией, которая является одной из стран-гарантов в рамках Будапештского меморандума", - отметил Шутенко.

По его словам, Меморандум все еще действителен, и его должны соблюдать все государства-подписанты.