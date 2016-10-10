На окупованому Донбасі без нагляду лишилися радіоактивні матеріали

Агресія Росії залишила без належного контролю радіонуклідні джерела в деяких районах Донецької і Луганської областей.

Про це заявив директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН, передає "Укрінформ" з посиланням на прес-службу МЗС.

"Нинішня ситуація є дуже сприятливою для вчинення терористичних актів, у тому числі використання небезпечних хімічних речовин, небезпечних патогенів або радіоактивних матеріалів. Вона також дає багато приводів для роздумів про реальні і потенційні загрози далеко за межами регіону", - наголосив Шутенко.

Він також підкреслив, що в такій ситуації Україна надає великого значення збереженню найвищих стандартів ядерної безпеки.

Водночас, за його словами, Україна продовжує розглядати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї як один із ключових елементів глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

"В результаті підписання Меморандуму Україна відмовилася від усіх ядерних арсеналів, а тепер намагається повернути суверенітет і територіальну цілісність, порушену Росією, яка є однією з держав-гарантів у рамках Будапештського меморандуму", - наголосив Шутенко.

За його словами, Меморандум все ще є дійсним, і його повинні дотримуватися всі держави-підписанти.