Новый посол ЕС не уверен, что безвиз будет в ноябре

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Понедельник, 10 октября 2016, 15:59

Новый глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли затрудняется прогнозировать дату принятия решения Европейским парламентом и Советом ЕС о введении безвизового режима между Украиной и ЕС.

Об этом он сказал в понедельник на своей первой пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Мингарелли отметил важность проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября, "так как ежегодное проведение такого саммита предусматривает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС".

"Несколько месяцев назад Еврокомиссия сделала вывод, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима. Но решение должны также принять Совет ЕС и Европарламент", – отметил он.

"Я не могу вам сказать, будет ли принято решение о безвизовом режиме 24 ноября, но могу сказать, что мы все надеемся, что Совет ЕС и Европарламент смогут предоставить гражданам Украины возможность путешествовать в ЕС без виз", – сказал Мингарелли.

При этом он подчеркнул: "Но я не могу сказать, будет ли это до 24 ноября".

Французский дипломат Мингарелли был назначен главой представительства ЕС в Украине 21 июля.

Как сообщалось, 10 октября в Евросоюзе подтвердили проведение саммита Украина ЕС 24 ноября.

Напомним, саммит Украина - ЕС должен состояться еще 19 мая, однако был перенесен на сентябрь по взаимной договоренности сторон. Позже его еще раз отсрочили.

Темы: ЕС визы
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