В ЕС рассказали об условиях предоставления Украине 600 млн евро

Европейский Союз ожидает от Украины выполнения ряда условий для выдачи очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро.

Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, пишет DW.com.

Ключевыми условиями являются снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного Украиной в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам. Остальные условия, по словам европейского чиновника, Киевом уже выполнены.

Евросоюз ранее дал согласие на предоставление помощи Украине, разбив ее на три транша.

"Как вы помните, ЕС утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,8 миллиарда евро. Первый транш в 600 миллионов евро мы уже выделили, и сейчас речь идет о втором транше также в 600 миллионов евро", - заявил представитель Евросоюза.

По словам Мингарелли, сейчас ведутся переговоры о выполнении оставшихся условий с украинской стороной.