В ЕС рассказали об условиях предоставления Украине 600 млн евро

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 03:18

Европейский Союз ожидает от Украины выполнения ряда условий для выдачи очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро.

Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, пишет DW.com.

Ключевыми условиями являются снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного Украиной в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам. Остальные условия, по словам европейского чиновника, Киевом уже выполнены. 

Евросоюз ранее дал согласие на предоставление помощи Украине, разбив ее на три транша.

"Как вы помните, ЕС утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,8 миллиарда евро. Первый транш в 600 миллионов евро мы уже выделили, и сейчас речь идет о втором транше также в 600 миллионов евро", - заявил представитель Евросоюза.

По словам Мингарелли, сейчас ведутся переговоры о выполнении оставшихся условий с украинской стороной.

Темы: ЕС финансы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Санкции ЕС против России должны быть продолжены - руководитель Бюро нацбезопасности Польши 10 октября 2016, 20:41
ЕК пока не вмашивается в ситуацию с журналистами Euronews 10 октября 2016, 17:18
Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден 10 октября 2016, 17:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинский консул встретился с Сущенко в СИЗО
В Станице Луганской начинается отведение сил – Тука
Суд отпустил Корсунского, обвиняемого в создании "ЛНР"
Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Нобель-2016

Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии