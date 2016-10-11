В ЄС розказали про умови надання Україні 600 млн євро

Європейський Союз очікує від України виконання ряду умов для видачі чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, пише DW.com.

Ключовими умовами є зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, запровадженого Україною в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям. Решта умов, за словами європейського чиновника, Києвом вже виконані.

Євросоюз раніше дав згоду на надання допомоги Україні, розбивши її на три транші.

"Як ви пам'ятаєте, ЄС затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1,8 мільярда євро. Перший транш в 600 мільйонів євро ми вже надали, і зараз мова йде про другий транш також в 600 мільйонів євро", - заявив представник Євросоюзу.

За словами Мінгареллі, зараз ведуться переговори про виконання решти умов з українською стороною.