Боевики заявляют, что начали разминирование в Петровском

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Вторник, 11 октября 2016, 09:02

Боевики ОРДО заявили, что приступили к разминированию территории вблизи села Петровское.

Об этом говорится на подконтрольном боевикам сайте ДАН.

 "Наши саперы приступили к разминированию территорию вблизи Петровского, как и было запланировано, 9 октября. Процедура продолжается и сегодня", — сказал собеседник агентства.

Разминирование в Петровском является неотъемлемой частью Рамочного решения по разведению сторон в Донбассе, которое было подписано участниками Контактной группы.

Как известно, согласно рамочному соглашению, уже разведены войська на двух участках в районе Золотого и Петровского. В районе станицы луганской из-за обстрелов боевиков разведение сил не начинается.

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