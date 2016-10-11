Нацгвардия задержала боевика, который прикрывался женщиной с ребенком

На блокпосту в Донецкой области нацгвардейцы задержали гражданина по подозрению в содействии террористической деятельности "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Около 22 часов со стороны временно оккупированной территории через пункт пропуска пытался пройти человек в компании женщины с ребенком, вероятно, рассчитывая, что присутствие младенца повлияет на бдительность гвардейцев", - сказано в сообщении.

"Во время проверки документов и досмотра личных вещей у гражданина обнаружили паспорт с печатью "ДНР", после чего старший смены прапорщик Сергей Сивокозов настоял на осмотре детской коляски", - сказано в сообщении.

"В пеленках гвардейцы обнаружили пакет документов, среди которых был военный билет на имя задержанного с печатью и логотипом "ДНР" - добавили в Нацгвардии.

Согласно сообщению, мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (содействие террористической деятельности) и передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Украинская правда