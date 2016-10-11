Нацгвардія затримала бойовика, який прикривався жінкою з дитиною

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:57

На блокпосту в Донецькій області нацгвардійці затримали громадянина за підозрою у сприянні терористичній діяльності "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

"Близько 22 години зі сторони тимчасово окупованої території через пункт пропуску намагався пройти чоловік у компанії жінки з дитиною, імовірно, розраховуючи, що присутність немовляти вплине на пильність гвардійців", - сказано в повідомленні.

"Під час перевірки документів та огляду особистих речей у громадянина виявили паспорт з печаткою "ДНР", після чого старший зміни прапорщик Сергій Сівокозов наполіг на огляді дитячого коляски", - сказано в повідомленні.

"Під пелюшками гвардійці виявили пакет документів, серед яких був військовий квиток на ім’я затриманого з печаткою та логотипом "ДНР" - додали в Нацгвардії.

Згідно з повідомленням, чоловіка затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (сприяння терористичній діяльності) та передано співробітникам Служби безпеки України.

Українська правда

Теми: Донбас
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