У Лутковской отреагировали на запрос РФ о пропавших россиянах

00
2
Вторник, 11 октября 2016, 12:12

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской будет работать над установлением местоположения пропавших без вести граждан России на территории Украины.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы получили запрос. И действительно будем работать над ним. Это означает, что мы обратимся и в МВД, и в СБУ, и в пенитенциарную службу Минюста, для того чтобы по возможности установить местоположение этих граждан", – сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила запрос Лутковской относительно граждан РФ, местоположение которых на территории Украины остается неизвестным.

Как известно, на Донбассе на стороне незаконных бандформирований воюют российские кадровые военные. Российская сторона, в свою очередь, это отрицает, заявляя, что в вооруженном конфликте участвуют "добровольцы".

Темы: права человека Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля 11 октября 2016, 11:43
В РФ в пятый раз переписали обвинение для директора украинской библиотеки 6 октября 2016, 15:17
Джемилев вошел в финальный список на премию Сахарова 6 октября 2016, 14:05
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.241.236.---Віктор Мирончук11.10.2016 13:08
так і відповісти як кацапи " Їх там нєт" і доповнити в дипломатичних виразах
Не варте те виїденого яйця. Коли визнають що таки є і воюють - то після звільнення наших земель і виплати репарацій - можна буде почати розгляд і такого дурного питання
ОтветитьС цитатой
IP: 188.163.105.---Степан Свиридов11.10.2016 12:52
Во-о-от, а если бы был визовый режим - таких бы вопросов не возникало!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Депутат от "Самопомичи" заявил о вмешательстве в свою е-декларацию
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 11 пострадали - штаб
В АП пока не получали приглашение на саммит Нормандской четверки
Задержанный боевик рассказал об обучении в Ростове и русских в Донецке
Все новости
Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио

Дети

Врете детям? Они это чувствуют, предостерегают психологи