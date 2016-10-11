У Лутковской отреагировали на запрос РФ о пропавших россиянах

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской будет работать над установлением местоположения пропавших без вести граждан России на территории Украины.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



"Мы получили запрос. И действительно будем работать над ним. Это означает, что мы обратимся и в МВД, и в СБУ, и в пенитенциарную службу Минюста, для того чтобы по возможности установить местоположение этих граждан", – сказал он.



Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила запрос Лутковской относительно граждан РФ, местоположение которых на территории Украины остается неизвестным.

Как известно, на Донбассе на стороне незаконных бандформирований воюют российские кадровые военные. Российская сторона, в свою очередь, это отрицает, заявляя, что в вооруженном конфликте участвуют "добровольцы".