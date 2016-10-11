У Лутковської відреагували на запит РФ про зниклих росіян

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 12:12

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської буде працювати над встановленням місця розташування зниклих безвісти громадян Росії на території України.

Про це повідомив представник українського омбудсмена Михайло Чаплига в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми отримали запит. І дійсно будемо працювати над ним. Це означає, що ми звернемося і в МВС, і в СБУ, і в пенітенціарну службу Мін'юсту, для того щоб по можливості встановити місце розташування цих громадян", – сказав він.

Раніше уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відправила запит Лутковській щодо громадян РФ, місце розташування яких на території України залишається невідомим.

Як відомо, на Донбасі на стороні незаконних бандформувань воюють російські кадрові військові. Російська сторона, в свою чергу, це заперечує, заявляючи, що в збройному конфлікті беруть участь "добровольці".

Теми: права людини Росія
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Коментарі — 2
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IP: 37.241.236.---Віктор Мирончук11.10.2016 13:08
так і відповісти як кацапи " Їх там нєт" і доповнити в дипломатичних виразах
Не варте те виїденого яйця. Коли визнають що таки є і воюють - то після звільнення наших земель і виплати репарацій - можна буде почати розгляд і такого дурного питання
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IP: 188.163.105.---Степан Свиридов11.10.2016 12:52
Во-о-от, а если бы был визовый режим - таких бы вопросов не возникало!
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