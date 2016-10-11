За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 11 пострадали - штаб

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Вторник, 11 октября 2016, 12:48

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 8 получили ранения и 3 – контузию.

Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 8 получили ранения и трое получили контузию", – сказал полковник.

По словам полковника, такие потери силы АТО понеси в Новозвановке, и – главным образом – в Широкино, где ситуация наиболее сложная. В сутки враг выпустил около 200 мин.

На мариупольском направлении, в целом, наиболее сложная ситуация: противник перебросил на свои рубежи дополнительные силы, в том числе бронетехнику, минометы и пушки и перешел к массированному их применению.

Украинская правда

Темы: АТО
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