Біля Широкиного був важкий обстріл, багато військових поранено

Вранці 11 жовтня в зоні АТО на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій, через що отримали поранення велика кількість українських бійців.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає сайт 0629.

"За годину бойовики випустили близько 200 снарядів і мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів", - сказано у повідомленні.





За словами Кіндсфатера, обстріл на ділянці Водяне-Широкино не припиняється протягом останніх 3 днів.

Бойовики використовують різні види важких знарядь, включаючи систему "Град".



Волонтери, зокрема Галина Одноріг, стверджують, що у місцевому госпіталі наразі вже 11 поранених і вони продовжують надходити.



Як відомо, за минулу добу російсько-окупаційні війська із застосуванням важкого озброєння 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.