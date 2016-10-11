Для популяризации Украины в мире Кабмин одобрил концепцию

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Вторник, 11 октября 2016, 12:52

Кабмин одобрил концепцию популяризации Украины в мире и продвижение ее интересов в мировом информационном пространстве, разработанную Министерством информационной политики Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства, передает Мининформ.

"Знание разных людей в разных странах о нашем государстве различаются - от незнания к захвату, от негатива к позитиву", - сказал заместитель министра Артем Биденко.

Он отметил, что за последние два года уровень медийного внимания к Украине значительно вырос.

Документ обсуждался с экспертами, среди которых были представители диаспоры. Концепция прошла публичное обсуждение на официальном сайте и согласования с другими министерствами.

При этом сам документ не содержит перечня конкретных шагов. Так, в разделе "Реализация концепции" указано: проведение информационных кампаний, направленных на повышение уровня осведомленности мира об Украине, создание механизма системного отслеживания и противодействия информационным кампаниям и дезинформации, направленной против Украины и т.д.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров
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Комментарии — 1
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IP: 217.118.83.---petrius11.10.2016 13:20
Лучше бы концепцию борьбы с коррупцией начали воплощать в жизнь, реформу бизнеса и госуправления. Сейчас просто деньги начнут воровать на средствах выделенных на эту рекламную акцию, т. е. - коррупция будет пиарить коррупцию. Лучше честных и правильных реформ ничего нет для улучшения имиджа Украины. Ли Куан Ю не думал о рекламе, а просто совершенствовал государство. Порошенко и ногтя этого человека не достоин.
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