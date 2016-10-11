Силовики проигнорировали заседание антикоррупционного подкомитета

Ни один руководитель правоохранительных органов не явился на заседание подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения коррупции органами государственной власти во вторник.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с заседания подкомитета, председателем которого является нардеп Юрий Деревянко.



Заседание посвящено проверке фактов совершения правонарушений работниками прокуратуры и СБУ в Киевской области в уголовном производстве в отношении мэра Вышгорода Алексея Момота.



На это заседание были приглашены руководитель военной прокуратуры Анатолий Матиос, директор национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, руководитель САПУ Назар Холодницкий и председатель СБУ Василий Грицак.



В своих письменных объяснениях Холодницкий и Сытник объяснили, что этим делом занимается ГПУ, в СБУ отметили, что сейчас проверяют возможные нарушения, поэтому предлагают отложить этот комитет. От военной прокуратуры объяснений не было.

Как известно, Момот был задержан 14 апреля, по версии следствия, он вместе с сообщниками требовал от представителя строительной фирмы неправомерную выгоду в сумме 300 000 долларов и помещения площадью 4 тыс кв м в новостройке.

В начальном сообщении СБУ речь шла о вымогательстве взятки в сумме 1 млн евро.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал городскому голове Вышгорода Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

18 апреля Момот вышел из тюрьмы после внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Позже Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Момота пресечения из-за того, что "досудебное расследование осуществлялось неуполномоченным органом досудебного расследования, при этом некачественно, с существенными нарушениями требований УПК Украины".

Момот вернулся к исполнению своих обязанностей, несмотря на досудебное расследование.

Роман Кравец, УП