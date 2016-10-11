Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации

Президент Петр Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации.



Об этом он сказал в Киеве на заседании Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины.



"Как главнокомандующий, я пока не собираюсь объявлять 7-ю волну мобилизации", – сказал он.



Глава государства напомнил, что сейчас в армии происходит осенний призыв, но подчеркнул, что призыв – это не мобилизация.

"Те, кого призовут, согласно моему указу, не будут направляться в зону проведения антитеррористической операции, - отметил Порошенко.

Он напомнил, что издал указ о демобилизации 6-й волны:



"И здесь, уважаемые главы областных администраций, областных советов, городских советов, на вас ложится очень важная задача – обустройство демобилизованных: обеспечение их соответствующими земельными участками, прозрачное и эффективное принятие решений", – сказал глава государства.



Порошенко также рассказал об инициативе главы ряда облгосадминистраций о выделении средств из местных бюджетов не только для предоставления земельных участков, но и помощи в строительстве необходимых объектов для демобилизованных военных.



Валентина Романенко, УП