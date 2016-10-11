Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации
Президент Петр Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации.
Об этом он сказал в Киеве на заседании Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины.
"Как главнокомандующий, я пока не собираюсь объявлять 7-ю волну мобилизации", – сказал он.
Глава государства напомнил, что сейчас в армии происходит осенний призыв, но подчеркнул, что призыв – это не мобилизация.
"Те, кого призовут, согласно моему указу, не будут направляться в зону проведения антитеррористической операции, - отметил Порошенко.
Он напомнил, что издал указ о демобилизации 6-й волны:
"И здесь, уважаемые главы областных администраций, областных советов, городских советов, на вас ложится очень важная задача – обустройство демобилизованных: обеспечение их соответствующими земельными участками, прозрачное и эффективное принятие решений", – сказал глава государства.
Порошенко также рассказал об инициативе главы ряда облгосадминистраций о выделении средств из местных бюджетов не только для предоставления земельных участков, но и помощи в строительстве необходимых объектов для демобилизованных военных.
Валентина Романенко, УП