Олланд напомнил о необходимости выборов на Донбассе

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Вторник, 11 октября 2016, 14:00
Темы: Донбасс Франция
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Комментарии — 1
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IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 14:34
Отож о і у Сирії вибори пройшли, а що з того?
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