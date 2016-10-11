Олланд нагадав про необхідність виборів на Донбасі

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:00

Президент Франції Франсуа Олланд вважає проведення місцевих виборів на Донбасі ключовою умовою врегулювання конфліту в Україні.

Про це він заявив у виступі на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

"Мають відбутися вибори за українським законодавством,  і ми з канцлером Німеччини Ангелою Меркель працюємо над цим", - зазначив Олланд.

Водночас,  він не став висувати конкретних вимог щодо часових рамок проведення виборів, а також наголосив, що саме Росія несе відповідальність за дестабілізацію.

"Незаконна анексія (Криму) та агресія Росії дестабілізує Схід України і створює велику кількість переселенців", - зазначив, зокрема, він.

Теми: Донбас Франція
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Коментарі — 1
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IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 14:34
Отож о і у Сирії вибори пройшли, а що з того?
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