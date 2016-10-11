СБУ задержала боевика "Фила", еще один "ДНРовец" сдался сам

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Вторник, 11 октября 2016, 15:00

Боевик так называемой "ДНР" по кличке "Фил", который вел разведку позиций украинских подразделений на Мариупольском направлении, взят под стражу.

Его задержали представители Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, сообщает СБУ.

По данным ведомства, 35-летний житель Авдеевки с 2014 года участвовал в боевых действиях на стороне террористов вблизи Славянска, Широкино, Саханки, Саур-Могилы – и главари террористов неоднократно отмечали его "наградами".

СБУ затримала бойовика, неодноразово нагородженого ватажками терористів за вбивства українців _8

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Задержанный боевик взят под стражу согласно ст. 208 КПК Украины.

Кроме того, СБУ сообщает, что еще один бывший боевик – житель одного из райцентров Донецкой области – воспользовался программой "Тебя ждут дома" и добровольно обратился к правоохранителям.

Он летом 2014 года вступил на службу в подразделение охраны т.н. "ДНР", охранял военные объекты и казармы боевиков в Донецке, в боевых действиях не участвовал.

Однако мужчина разочаровался в "идеях новороссии" из-за отсутствия дисциплины и денежного обеспечения, негативного отношение командиров к боевикам – и зимой 2016 года покинул "службу" и скрывался у знакомых в областном центре.

Позже он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе "Тебя ждут дома".

Правоохранители проверяют показания бывшего боевика в рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Если досудебное следствие не обнаружит состава тяжких преступлений в его действиях, мужчина может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Темы: Донбасс терроризм АТО СБУ
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Комментарии — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 15:34
Попередній комент стосується того, який добровільно здався
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 15:32
Допитати про все, до найменших дрібниць, а потім відпускати
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